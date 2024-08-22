Нічна атака РФ: сили ППО збили 2 "шахеди", більшість ворожих ракет не досягли цілей
У ніч проти 22 серпня російська армія атакувала територію України ударними БПЛА та ракетами. Сили ППО знищили два "шахеди", ще два упали самостійно
Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Уночі росіяни запустили 10 ударних БПЛА типу Shahed з Курського напрямку. Більшість з виявлених "шахедів" атакували позиції Сил оборони України на прифронтових територіях Харківщини.
Крім того, ворог застосував протирадіолокаційні ракети Х-31П із повітряного простору над Чорним морем та дві балістичні ракети "Іскандер-М" із Бєлгородської області та Криму.
"Силами та засобами протиповітряної оборони збито два ударних БпЛА, ще два - локаційно втрачені (упали самостійно). Внаслідок активної протидії, більшість ворожих ракет не досягла цілей", - написав Олещук.
За його інформацією, обійшлося без жертв та серйозних наслідків.
- У ніч проти 22 серпня російська окупаційна армія вкотре запустила ударні безпілотники по території України. Ворожі цілі постійно змінювали рух.
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