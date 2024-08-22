Нічна атака РФ: сили ППО збили 2 "шахеди", більшість ворожих ракет не досягли цілей

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Уночі росіяни запустили 10 ударних БПЛА типу Shahed з Курського напрямку. Більшість з виявлених "шахедів" атакували позиції Сил оборони України на прифронтових територіях Харківщини.

Крім того, ворог застосував протирадіолокаційні ракети Х-31П із повітряного простору над Чорним морем та дві балістичні ракети "Іскандер-М" із Бєлгородської області та Криму.

"Силами та засобами протиповітряної оборони збито два ударних БпЛА, ще два - локаційно втрачені (упали самостійно). Внаслідок активної протидії, більшість ворожих ракет не досягла цілей", - написав Олещук.

За його інформацією, обійшлося без жертв та серйозних наслідків.