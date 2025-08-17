Нічна атака РФ: сили ППО знешкодили 40 ворожих дронів

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Так, з 19:30 16 серпня ворог випустив по Україні балістичну ракету "Іскандер-М" та 60 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово.

Повітряний напад відбивали підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 40 ворожих дронів різних типів на півночі та сході країни.