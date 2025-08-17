Нічна атака РФ: сили ППО знешкодили 40 ворожих дронів
У ніч проти неділі, 17 серпня, російські окупанти вчергове атакували Україну ударними дронами й ракетою. Протиповітряна оборона знешкодила 40 ворожих БПЛА
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Так, з 19:30 16 серпня ворог випустив по Україні балістичну ракету "Іскандер-М" та 60 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово.
Повітряний напад відбивали підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 09:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 40 ворожих дронів різних типів на півночі та сході країни.
- Цієї ночі зафіксовано влучання ракети та 20 БПЛА на 12 локаціях у прифронтових районах Харківщини, Донеччини та Дніпропетровщини.
- Біла Церква
