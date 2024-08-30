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Нічна атака РФ: сили ППО знищили 12 з 18 ворожих "шахедів"

Світлана Кравченко
30 серпня, 2024 п'ятниця
09:05
Війна з Росією ппо

Уночі п'ятниці, 30 серпня, російські окупанти вчергове атакували Україну ракетами та ударними безпілотниками. Оборонцям неба вдалося знищити 12 ворожих "шахедів"

Зміст

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Зазначається, що цієї ночі ворог завдав удару балістичною ракетою "Іскандер-М" із Криму та 18 ударними БПЛА типу Shahed-131/136, випущених із районів Приморсько-Ахтарська та Курська у РФ.

У результаті протиповітряного бою збито 12 ударних дронів  Shahed-131/136» чотири з них упали самостійно.

Протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Миколаївській, Дніпропетровській, Херсонській та Сумській областях.

Для відбиття повітряної атаки військові залучали авіацію, зенітні ракетні війська, РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

  • У ніч на 30 серпня російська армія завдала авіаційного удару по цивільній інфраструктурі Сум, в результаті чого постраждали 9 людей. Також під прицілом ворожих окупантів були Полтавська, Херсонська та Дніпропетровська області.
Теги:
Україна
ППО
російська армія
безпілотник
ракетний удар
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