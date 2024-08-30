Нічна атака РФ: сили ППО знищили 12 з 18 ворожих "шахедів"

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Зазначається, що цієї ночі ворог завдав удару балістичною ракетою "Іскандер-М" із Криму та 18 ударними БПЛА типу Shahed-131/136, випущених із районів Приморсько-Ахтарська та Курська у РФ.

У результаті протиповітряного бою збито 12 ударних дронів Shahed-131/136» чотири з них упали самостійно.

Протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Миколаївській, Дніпропетровській, Херсонській та Сумській областях.

Для відбиття повітряної атаки військові залучали авіацію, зенітні ракетні війська, РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.