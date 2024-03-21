Нідерланди допоможуть модернізувати українські дрони з допомогою ШІ

Про це міністерка оборони Нідерландів розповіла у інтерв’ю "Радіо Свобода".

"Під час цього візиту я привезла три нідерландські компанії, які працюють у сфері високих технологій. Це може допомогти українським компаніям, або співпраці з українськими компаніями для збільшення їхньої продукції. Так, наприклад, українська компанія дронів, яка виробляє дрони тут, в Україні, може співпрацювати з нідерландською компанією, яка може покращити функціонування цих дронів зі штучним інтелектом. Вони використовують технологію нідерландської компанії. І продукт стає кращим, і адаптується також до того, що потрібно на фронті", – сказала Кайса Оллонгрен.

За її словами, українська оборонна галузь має багато варіантів для розвитку, а виробництво та модернізація безпілотників – одна з перспективних сфер.

"Отже, це приклад того, де я думаю, що українська промисловість активізується. І де ми маємо певні знання та досвід, які можна додати до цього продукту, щоб зробити його кращим. Ось один приклад. Але їх набагато більше", – додала міністерка оборони Нідерландів.

Також Оллонгрен нагадала, що вже влітку до України почнуть доставляти перші винищувачі F-16, Нідерланди пообіцяли виділити Україні загалом 24 такі літаки.