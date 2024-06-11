Нідерланди виділять €60 млн на закупівлю дронів для України
У міністерстві оборони Нідерландів повідомили про виділення €60 млн на закупівлю безпілотників для України й "розвитку потенціалу"
Про це заявила очільниця міноборони країни Кайса Оллонгрен.
Зазначено, що €20 млн із €60 млн будуть спрямовані на купівлю FPV-безпілотників через "коаліцію дронів" в межах Контактної групи з питань оборони України.
Водночас із цього фінансування 17,5 млн підуть на закупівлю морських дронів, а також на їхнє виробництво в Україні.
Інші ж кошти Нідерланди спрямують на двосторонні поставки БПЛА різних типів та їхню закупівлю у своєї промисловості.
- 28 травня міністерство оборони Нідерландів започаткувало нову ініціативу з передачі Україні системи Patriot і закликало країни долучатися до неї.
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