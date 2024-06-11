Нідерланди виділять €60 млн на закупівлю дронів для України

Про це заявила очільниця міноборони країни Кайса Оллонгрен.

Зазначено, що €20 млн із €60 млн будуть спрямовані на купівлю FPV-безпілотників через "коаліцію дронів" в межах Контактної групи з питань оборони України.

Водночас із цього фінансування 17,5 млн підуть на закупівлю морських дронів, а також на їхнє виробництво в Україні.

Інші ж кошти Нідерланди спрямують на двосторонні поставки БПЛА різних типів та їхню закупівлю у своєї промисловості.