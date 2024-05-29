Німеччина та Чехія хочуть ініціювати повну відмову ЄС від російських енергоносіїв, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що країни проситимуть Брюссель розпочати регулярні переговори на високому рівні - можливо, між міністрами енергетики країн - про те, як повністю припинити імпорт російських енергоносіїв.

Берлін і Прага планують це зробити під час зустрічі міністрів енергетики країн ЄС у Брюсселі 30 травня, йдеться в повідомленні.

У виданні додали, що Росія скоротила експорт газу до Європи після повномасштабного вторгнення в Україну, після чого ЄС замінив російське паливо відновлюваною енергетикою та більшою кількістю газу від інших постачальників. Проте минулого року блок все ще отримував 15% газу з Росії.