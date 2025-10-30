Нинішня осінь суттєво відрізняється ставленням окупантів до населення, - пресофіцер 100-ї ОМБр Хомінський

Про це в етері Еспресо розповів пресофіцер 100-ї ОМБр Сергій Хомінський.

"Наша бригада вже третій рік на сході, особисто для мене - третя осінь на Донеччині, тобто є з чим порівнювати. Якщо порівнювати з осінню 2023 року та осінню 2024 року, ворог лише нарощує свої зусилля, в рази збільшив застосування сил та засобів, аби спробувати досягти своєї збоченої мети. Хочу зазначити, що дуже суттєво нинішня осінь відрізняється ставленням окупантів до цивільного населення, до енергетичної та критичної інфраструктури Донеччини. Якщо восени 2023 року та 2024 року відключення світла, води у Краматорську, Слов'янську, Дружківці, раніше і в Костянтинівці, траплялися вкрай рідко, то зараз це звичайна ситуація. Ворог б'є навмисно, аби позбавити людей світла, тепла, води - найелементарніших умов існування", - прокоментував пресофіцер 100-ї ОМБр.

За його словами, така ситуація зараз і в Слов'янську, і Краматорську, Дружківці, а щодо Костянтинівки, на жаль, там створені такі умови, які вже не є придатними для нормального життя. У Костянтинівці небезпечно пересуватися вулицями.

"Розуміючи, що не вдасться поставити на коліна Донеччину, ворог таким чином вирішив знищити цей регіон. Окрім ударів по критичній інфраструктурі, регулярно завдаються удари по ринках. Скажімо, у Краматорську є величезний критий ринок, нещодавно туди було кілька прильотів - згоріли торгові павільйони, в яких продавали абсолютно цивільні речі, там навіть не було військторгу, щоб продавали військовий одяг. Це були звичайні крамнички маленьких краматорських бізнесменів, які заробляли собі на життя. А тепер це все згоріло. І осінь 2025 року суттєво відрізняється від 2023-2024 років саме ставленням до місцевого населення. Ворог націлився на знищення великих міст Донеччини - Краматорська, Слов'янська, Дружківки", - резюмував Сергій Хомінський.