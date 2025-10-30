Сили оборони України відкинули росіян поблизу Нового Шахового на Донеччині, - DeepState
У четвер, 30 жовтня, стало відомо, що українські воїни відкинули російських загарбників поблизу Нового Шахового на Донеччині
Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.
За інформацією осінтерів, ворог на Донеччині просунувся поблизу Покровська і Володимирівки, а на Запоріжжі у Новомиколаївці та біля Полтавки.
Є успіхи у Сил оборони України. На Добропільському напрямку вдалось відкинути противника поблизу Нового Шахового.
- Протягом доби 29 жовтня на російсько-українському фронті зафіксували 172 бойові зіткнення. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 55 штурмових дій агресора.
