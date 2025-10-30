Сили оборони України відкинули росіян поблизу Нового Шахового на Донеччині, - DeepState

Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.

За інформацією осінтерів, ворог на Донеччині просунувся поблизу Покровська і Володимирівки, а на Запоріжжі у Новомиколаївці та біля Полтавки.

Є успіхи у Сил оборони України. На Добропільському напрямку вдалось відкинути противника поблизу Нового Шахового.