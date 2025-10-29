Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
З початку доби на фронті зафіксували 122 бої: найгарячіше – на Покровському напрямку

Катерина Ганжа
29 жовтня, 2025 середа
17:02
Війна з Росією Генштаб, ЗСУ, фронт

Від початку доби 29 жовтня на російсько-українському фронті зафіксували 122 бойові зіткнення. На Покровському напрямку ворог 36 разів атакував позиції українських захисників

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні станом на 16:00. 

Ситуація на основних напрямках 

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося чотири бойові зіткнення, одне з яких триває дотепер. Крім того, ворог завдав чотири авіаційні удари, скинувши 12 керованих авіабомб, а також здійснив 97 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку сьогодні ворог тричі атакував позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили сім наступальних дій противника поблизу населених пунктів Піщане, Глушківка та Богуславка. Ще одне бойове зіткнення триває.

На Лиманському напрямку сьогодні агресор 14 разів атакував у районах населених пунктів Коровій Яр, Рідкодуб, Карпівка, Ставки, Новоселівка. Наразі три бойові зіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку наші захисники відбили три з п’яти ворожих спроб  просунутись уперед у напрямку населених пунктів Ямпіль, Серебрянка, Виїмка. Бої тривають. 

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили дві ворожі атаки поблизу Ступочок та в напрямку Віролюбівки.

На Костянтинівському напрямку противник атакував позиції наших військ у районах Костянтинівки, Предтечиного, Щербинівки, Плещіївки, Берестка, Русиного Яру, Софіївки. Сили оборони успішно відбили 12 ворожих атак, ще одне бойове зіткнення точиться дотепер.

На Покровському напрямку сьогодні ворог 36 разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Шахове, Дорожнє, Никанорівка, Родинське, Звірове, Котлине, Молодецьке, Удачне, Новопавлівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Мирноград, Балаган, Лисівка та Покровськ. Дотепер триває одне бойове зіткнення.

На Олександрівському напрямку наші оборонці відбили 16 атак ворога у районах населених пунктів Мирне, Січневе, Новоселівка, Тернове, Соснівка, Степове, Вербове, Рибне, Привілля, Новогригорівка, Вишневе, Привільне. Одне бойове зіткнення триває дотепер. Крім того, ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Покровське.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано одне бойове зіткнення в районі населеного пункту Зелений Гай. Авіаударів зазнали населені пункти Нечаївка та Малинівка.

На Оріхівському напрямку з початку доби ворог здійснив чотири наступальні дії поблизу Степового, Новоданилівки, Кам’янського та Степногірська.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили чотири ворожі штурми в напрямку Антонівського мосту. Авіація ворога вдарила в районі населеного пункту Ольгівка.

  • У середу, 29 жовтня, Сили оборони України знищили російський прапор, який окупанти встановили зранку на стелі "Покровськ".
2025, середа
29 жовтня
18:01
прапор, Євросоюз
Країни ЄС у спільній заяві засудили порушення повітряного простору Литви метеокулями з Білорусі
17:57
Аналітика
Ізраїльський аеростат HAAS
Чи захистять аеростати наше небо?
17:54
Ексклюзив
Валентин Манько
У Генштабі поки не встановили, чи карти, оприлюднені полковником Маньком є "з обмеженим доступом"
17:13
Пресреліз
Костянтин Жеваго
Апеляційний суд міста Париж відмовив НАБУ та САП в екстрадиції Костянтина Жеваго з Французької Республіки
17:07
Оновлено
Володимир Кудрицький в суді
Кудрицькому обирають запобіжний захід у суді: нардепи готові взяти ексголову Укренерго на поруки
17:06
Ексклюзив
Нова торговельна угода з ЄС: українським виробникам доведеться знижувати ціни на масло, аби в Україну не зайшов імпорт
16:50
фейк
"Поліція затримала двох українських біженців за крадіжку цінностей з Лувру": ЦПД попередив про новий фейк РФ
16:46
Кирило Дмитрієв
РФ та США близькі до "дипломатичного вирішення": Дмітрієв заявив, що війна в Україні може припинитися протягом року
16:21
Оновлено
Андрій Ярмоленко та Валерій Бондар (ліворуч), Шахтар - Динамо
Кубок України: розклад та результати матчів 1/8 фіналу
16:14
Литва білорусь кордон
Литва залишить кордон із Білоруссю закритим до 30 листопада через інциденти з повітряними кулями
16:12
Купʼянськ
"Будь-які заяви про оточення є вигадкою": Угруповання Обʼєднаних сил про слова Путіна щодо ситуації в Купʼянську
16:01
Геннадій Труханов
"Масштаби стихійного лиха перевищили можливості будь-якої системи": Труханов прокоментував отримання підозри
16:00
OPINION
Про гнучкість і керованість: що не так з курсовою стабільністю
15:50
Ексклюзив
Європейський парламент
У деяких аспектах ЄС необхідно відмовитися від принципу одностайності, - депутат Європарламенту Жалімас
15:49
ядерна торпеда "Посейдон"
У РФ провели випробування підводного апарата "Посейдон", який нібито неможливо перехопити
15:33
Ексклюзив
комплекс ППО Terrahawk Paladin
Контроль неба - ключ до безпеки України, - Іонова
15:27
Санае Такаїчі під час зустрічі з Дональдом Трампом
Прем’єрка Японії Такаїчі відхилила прохання США про заборону імпорту російських енергоносіїв, - Reuters
15:24
Ексклюзив
борошно
Україна може експортувати в ЄС 30 тис. тонн борошна. Як це позначиться на цінах в Україні
15:12
винищувачі МіГ-29
Польські винищувачі перехопили розвідувальний літак РФ, що летів над Балтійським морем
14:51
Огляд
міжнародний огляд
Наплив нових українських біженців викликає негативну реакцію в Берліні й Варшаві, а Україна планує розпочати обмежений експорт зброї у листопаді. Акценти світових ЗМІ 29 жовтня
14:34
Бельгія
У Бельгії зафіксували декілька невідомих дронів над військовою базою
14:28
У Третьому корпусі розповіли, як військовим повернутися на службу після СЗЧ і уникнути суворого покарання
14:24
Партнерський матеріал
ІХ Український Жіночий конгрес
Сміливість бути першими: у Києві відбувся ІХ Український Жіночий конгрес 
14:03
OPINION
Місію провалено. Як головна переговорна зірка Росії Кіріл Дмітрієв не досяг скасування санкцій проти РФ?
13:44
Нафтобаза
Дрони масовано атакували РФ: зупинено роботу більше 10 аеропортів, - ЗМІ
13:30
Українські воїни знищили російський прапор на стелі "Покровськ", - DeepState
13:01
нафта танкер корабель
Танкер з роснафтою, що прямував до Індії, змінив курс після санкцій США, - Bloomberg
12:57
Ексклюзив
Анатолій Храпчинський
У Москві розташовані два критично важливих підприємства, які потребують знищення, - офіцер ПС у резерві Храпчинський
12:56
віце-президент США Джей Ді Венс
Венс визнав, що почав із Зеленським з чистого аркуша і змінив ставлення до війни в Україні
12:40
Дональд Трамп
Трамп запросив до США лідерів Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, Таджикистану та Туркменістану, - Reuters
12:34
Український Крим під російською окупацією
Безпілотники СБУ завдали ударів по двох нафтобазах у Криму, - ЗМІ
12:26
Новини компаній
AB InBev Efes Ukraine
AB InBev Efes Ukraine провела Тиждень відповідального споживання пива
12:17
Оновлено
Покровськ
РФ зуміла затягнути в Покровськ не одну сотню піхотинців, ситуація на межі критичної, - DeepState
12:05
OPINION
Трамп і Сі: Війна в Україні навряд чи буде серед перших тем зустрічі у Сеулі
11:58
Оновлено
знеструмлення, ситуація в енергосистемі, ДТЕК, Укренерго
У трьох регіонах України є знеструмлені споживачі: ситуація в енергосистемі 29 жовтня
11:49
Оновлено
Мирноград
Угруповання військ "Схід" назвало обмовкою інформацію, що росіяни зайшли в Мирноград
11:40
Ексклюзив
ЗСУ
Коли нервова система виснажена, страх зростає: офіцер групи психологічного відновлення про завдання психологів на війні
11:26
погода осінь
Жовтень завершується в Україні теплою погодою: прогноз від Наталки Діденко
11:26
Ексклюзив
путін
Наразі Росія бореться за не поразку й можливість вийти з війни хоча б чимось, - політолог Саакян
10:52
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 29 жовтня: скільки просять за євро та долар в обмінниках
