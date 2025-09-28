Низка міжнародних ЗМІ взяла участь у престурі від міноборони РФ на окуповані території. МЗС України відреагувало

Про це повідомив речник МЗС України Георгій Тихий.

Тихий наголосив, що кожен учасник цього заходу порушив міжнародне право та національне законодавство України, перетнувши неконтрольовану ділянку державного кордону, і на них чекають правові наслідки, включаючи заборону на в'їзд.

Він додав, що Україна офіційно звернеться до штаб-квартир усіх цих ЗМІ з вимогою вибачень та припинення такої поведінки.

"Якщо російські військові злочинці ведуть вас за руку на землю, яку вони вкрали і принесли величезні страждання, тільки для того, щоб представити вам фальшивий фасад – це не журналістика, а відбілювання військових злочинів", - наголосив Тихий.

Він акцентував, що у той час, коли ці ЗМІ "насолоджувалися поїздкою, організованою міністерством оборони Росії", щонайменше 28 українських журналістів продовжували незаконно утримувати в російських в'язницях.

"Їх звільнення було і залишається надзвичайно складним завданням – наприклад, зусилля зі звільнення репортера УНІАН Дмитра Хилюка зайняли багато часу. За час свого повномасштабного вторгнення Росія скоїла понад 800 злочинів проти журналістів та ЗМІ в Україні. Цю реальність НЕ покажуть довірливим іноземним журналістам, які вскочили в пропагандистський тур міноборони Росії – Росія є державою жорсткої цензури, і всі це знають", - зазначив речник МЗС.

Він також відмітив, що саме через такі тури довіра до медіа руйнується, і люди обирають соціальні мережі, а не репортерів, які не здатні відрізнити добро від зла.

"Я вже ініціював необхідну ідентифікацію переліку ЗМІ та їхніх учасників, щоб гарантувати, що вони зіткнуться з наслідками, описаними вище", - резюмував Георгій Тихий.