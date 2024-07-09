Низка західних посольств у Києві приспустили прапори на знак жалоби за загиблими унаслідок атаки РФ

Про це йдеться на сторінках посольств у соцмережі Х.

Посольство Італії в Києві приєдналось до національної жалоби та приспустило свій італійський та європейський прапори.

"Глибокі співчуття 38 жертвам, співчуття 190 пораненим в результаті російських атак по Україні", - йдеться у повідомленні.

Крім того, свої співчуття висловив посол Великої Британії Мартін Гарріс, опублікувавши фото приспущеного прапора.

"Британський прапор приспущено біля посольства в Києві сьогодні, коли Україна відзначає День національної жалоби на знак вшанування жертв вчорашніх жорстоких ракетних атак з боку Росії. Ми будемо пам'ятати їх. Це зло має бути переможено", - написав він.

Також до дня жалоби долучилось посольство Німеччини.

"Ми сумуємо за жертвами вчорашньої ракетної атаки Росії на Київ і Україну. Посольство сьогодні приспустило прапори. Ми допоможемо постраждалим та їхнім родинам. Дієву підтримку з Німеччини отримають передусім діти з Охматдиту", - наголосив посол Німеччини Мартін Єгер.