Норвегія відправляє винищувачі для охорони польського кордону

Пілоти будуть готові збивати російські дрони та літаки у разі порушення кордону, хоча остаточне рішення про використання цієї зброї залишатиметься за командуванням Альянсу. Про це повідомляє Polskie Radio.

"Наша місія в Польщі полягає передусім у захисті території НАТО від повітряних загроз. Ми будемо готові перехоплювати об’єкти, що порушують польський повітряний простір", — заявив заступник міністра оборони Норвегії Андреас Флаам, додавши, що командування НАТО ухвалюватиме рішення щодо відповідних заходів у кожній конкретній ситуації.

За його словами, військова присутність союзників у країнах-сусідах Росії значно зросла, а спостереження та стримування на східному фланзі НАТО посилено.

Раніше цього тижня міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік підкреслив, що норвезькі винищувачі F-35 слугуватимуть превентивним заходом, стримуючи Кремль від подальших провокацій. Винищувачі F-35 Королівських ВПС Норвегії, які прибудуть найближчими днями, стануть другою подібною місією цього року — перша тривала з січня до літа.