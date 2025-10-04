Норвегія відправляє винищувачі для охорони польського кордону
Норвезькі винищувачі F-35 розпочнуть свою місію протиповітряної оборони НАТО в жовтні
Пілоти будуть готові збивати російські дрони та літаки у разі порушення кордону, хоча остаточне рішення про використання цієї зброї залишатиметься за командуванням Альянсу. Про це повідомляє Polskie Radio.
"Наша місія в Польщі полягає передусім у захисті території НАТО від повітряних загроз. Ми будемо готові перехоплювати об’єкти, що порушують польський повітряний простір", — заявив заступник міністра оборони Норвегії Андреас Флаам, додавши, що командування НАТО ухвалюватиме рішення щодо відповідних заходів у кожній конкретній ситуації.
За його словами, військова присутність союзників у країнах-сусідах Росії значно зросла, а спостереження та стримування на східному фланзі НАТО посилено.
Раніше цього тижня міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік підкреслив, що норвезькі винищувачі F-35 слугуватимуть превентивним заходом, стримуючи Кремль від подальших провокацій. Винищувачі F-35 Королівських ВПС Норвегії, які прибудуть найближчими днями, стануть другою подібною місією цього року — перша тривала з січня до літа.
- Генеральний секретар НАТО Марк Рююте 30 вересня заявив, що Альянс досі зʼясовує, чи навмисно Росія атакувала повітряний простір Естонії та Польщі
