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Війна з Росією: хроніка
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Нова Зеландія запровадила нові санкції за підтримку війни РФ проти України

16 травня, 2024 четвер
06:06
Війна з Росією Нова Зеландія
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Міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс оголосив про нові санкції за військову та стратегічну підтримку вторгнення Росії в Україну

Про це повідомляє уряд Нової Зеландії.

Санкції запроваджено проти 28 осіб та 14 організацій, які підтримали російську агресію.

"Росія безпосередньо підтримується своїм військово-промисловим комплексом у незаконній агресії проти України, нападі на її суверенітет і територіальну цілісність. Нова Зеландія засуджує всіх юридичних і фізичних осіб, які надають таку військову підтримку", – сказав Вінстон Пітерс.

Очільник МЗС Нової Зеландії зазначив, що санкції запроваджено проти фізичних і юридичних осіб, причетних до передачі зброї з КНДР до Росії для використання проти України, а також проти іранських діячів, які надають Росії військову допомогу.

"Передача іранських безпілотників Росії сприяє її незаконній війні в Україні", - сказав Петерс.

Нові санкції також спрямовані проти тих, хто сприяє примусовому переселенню українських дітей до Росії та тимчасово окупованої Росією території України.

"Продовжуючи сприяти депортації українських дітей, Росія прагне досягти своїх цілей у вторгненні в Україну, включаючи спроби підірвати ідентичність України як суверенної країни", - сказав Петерс.

Уряд Нової Зеландії нагадав, що в березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої РФ із прав дитини Марії Львової-Бєлової за звинуваченнями в сприянні примусовій депортації тисяч дітей з України до Росії.

Теги:
Новини
Україна
санкції проти Росії
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