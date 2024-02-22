Понад $25 млн: Нова Зеландія оголосила новий пакет допомоги для України

Про це повідомляє уряд Нової Зеландії.

"Ця підтримка в розмірі 25,9 мільйона доларів збільшить загальну суму допомоги, обіцяної Новою Зеландією за останні два роки, до більш ніж 100 мільйонів доларів", - заявив міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс.

Міністр оборони Нової Зеландії Джудіт Коллінз заявила, що протягом останніх 2 років військові країни перебували в Європі та Великій Британії, працюючи з однодумцями з країн-партнерів над підтримкою України, і ця підтримка продовжуватиметься.

Окрім розширення розгортання NZDF, сьогоднішній пакет також включає:

$6,5 млн до Міжнародного фонду для України під керівництвом Великої Британії на закупівлю зброї та боєприпасів для України.

$7 млн гуманітарної допомоги для підтримки постраждалих від війни українців, у тому числі тих, хто був переміщений до сусідніх країн. Нова Зеландія співпрацюватиме з міжнародними гуманітарними агентствами та гуманітарними неурядовими організаціями Нової Зеландії для надання цієї підтримки.

$3 млн до Трастового фонду допомоги Україні, відновлення, реконструкції та реформ Світового банку.

Посли Європейського Союзу схвалили пропозиції Єврокомісії щодо продовження пільгової торгівлі для України та Молдови без змін ще на рік.