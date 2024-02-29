Нова Зеландія запровадила новий пакет санкцій проти РФ та Білорусі
У четвер, 29 лютого, Нова Зеландія оголосила про новий пакет санкцій, які пов'язані з економічним сектором, проти Росії та Білорусі
Про це йдеться на сайті уряду.
Зазначається, що санкції стосуються 61 особи та компанії, які продовжують ухилятися від санкцій.
"Ці позначення включають організації, що закуповують технології для російської оборонної промисловості, і вищого керівництва деяких російських банків. Також під санкції потрапили особи, причетні до закупівлі зброї у Північної Кореї", - пояснили в уряді.
Також Нова Зеландія запровадила обмеження цін G7-plus на нафту російського походження і ввела чітку заборону на експорт обмежених товарів до Росії та Білорусі через треті країни.
"Ці нові визначення є внеском Нової Зеландії в колективні міжнародні зусилля, спрямовані на те, щоб зменшити здатність Росії фінансувати її агресивну війну проти України та забезпечити, щоб Нова Зеландія не використовувалася як канал для ухилення від санкцій", - заявив міністр закордонних справ Вінстон Пітерс.
- Напередодні Нова Зеландія оголосила про новий пакет допомоги для України. Країна передасть $25,9 млн.
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