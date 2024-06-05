Новинський вкинув шалені гроші для поширення за кордоном тези про переслідування в Україні християн, - генерал-майор запасу СБУ Ягун
Заступник голови СБУ (2014-2015 рр.), генерал-майор запасу Служби безпеки України, військовий і громадський діяч Віктор Ягун зазначив, що потрібно негайно прийняти закон щодо заборони УПЦ МП
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Якщо ми приймемо закон, який чітко регламентує діяльність афільованих з країною-агресоркою релігійних структур, то проблема вирішиться дуже швидко. Проблема в тому, що немає юридичних підстав. На це реагують наші недруги в країнах, в яких ми хочемо отримати підтримку, в першу чергу в США", - зауважив Ягун.
За словами генерал-майора запасу Служби безпеки України, важко уявити собі, яким масштабним було лобі за гроші Новинського щодо переслідування так званих християн.
"Тільки вдумайтеся, християн в Україні. Не розділяючи, яких християн і хто їх переслідує. Коли приїхали наші протестанти й почали говорити зі спікером сенату, і чітко розказали, хто вони, що ми однієї віри, і хто насправді кого переслідує, тоді все стало на свої місця. Але разом з тим шалені гроші були вкинуті в те, щоб розповісти, як в Україні переслідують християн. Ця ситуація потребує обходження цих всіх релігійних моментів і чіткого юридичного розв'язання питання. А чітке юридичне розв'язання залежить від парламенту, - наголосив Ягун.
- 21 квітня, засідання парламенту призупинили через те, що депутати від двох фракцій заблокували трибуну, вимагаючи винести на голосування парламенту законопроєкт про заборону УПЦ МП та створення ТСК щодо фортифікацій і дронів.
- Народний депутат України Микола Княжицький зазначив, що закон щодо заборони УПЦ МП вимагає порвати зв'язки з путінською церквою, яка закликає знищити всіх українців.
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