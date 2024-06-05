Новинський вкинув шалені гроші для поширення за кордоном тези про переслідування в Україні християн, - генерал-майор запасу СБУ Ягун

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Якщо ми приймемо закон, який чітко регламентує діяльність афільованих з країною-агресоркою релігійних структур, то проблема вирішиться дуже швидко. Проблема в тому, що немає юридичних підстав. На це реагують наші недруги в країнах, в яких ми хочемо отримати підтримку, в першу чергу в США", - зауважив Ягун.

За словами генерал-майора запасу Служби безпеки України, важко уявити собі, яким масштабним було лобі за гроші Новинського щодо переслідування так званих християн.

"Тільки вдумайтеся, християн в Україні. Не розділяючи, яких християн і хто їх переслідує. Коли приїхали наші протестанти й почали говорити зі спікером сенату, і чітко розказали, хто вони, що ми однієї віри, і хто насправді кого переслідує, тоді все стало на свої місця. Але разом з тим шалені гроші були вкинуті в те, щоб розповісти, як в Україні переслідують християн. Ця ситуація потребує обходження цих всіх релігійних моментів і чіткого юридичного розв'язання питання. А чітке юридичне розв'язання залежить від парламенту, - наголосив Ягун.

21 квітня, засідання парламенту призупинили через те, що депутати від двох фракцій заблокували трибуну, вимагаючи винести на голосування парламенту законопроєкт про заборону УПЦ МП та створення ТСК щодо фортифікацій і дронів.

Народний депутат України Микола Княжицький зазначив, що закон щодо заборони УПЦ МП вимагає порвати зв'язки з путінською церквою, яка закликає знищити всіх українців.







