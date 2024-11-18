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Головна Війна з Росією "Новий максимум": британська розвідка прогнозує високі втрати РФ у 2025 році

"Новий максимум": британська розвідка прогнозує високі втрати РФ у 2025 році

Катерина Єсікова
18 листопада, 2024 понедiлок
16:33
Війна з Росією втрати росіян

Російська армія, найімовірніше, продовжуватиме зазнавати високих втрат протягом року, продовжуючи атаки на кількох напрямках протягом всієї зими

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Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Так, середньодобові втрати російських військ (убитими та пораненими) в Україні в жовтні 2024 року досягли нового максимуму - показник втрат склав 1354 особи на добу. 

"Це вже другий місяць поспіль, коли російські війська зазнають нових рекордних для війни середньодобових втрат", - йдеться у повідомленні.

За словами британців, середньодобові втрати за перші 12 днів листопада 2024 року становлять 1498 осіб, що свідчить про те, що ця траєкторія, ймовірно, продовжиться.

Як пишуть розвідники, жовтень 2024 року став "найдорожчим місяцем" війни для Росії: за даними Генерального штабу України, втрати РФ склали 41 980 осіб, порівняно з попереднім максимумом у 39 110 осіб, зафіксованим у травні 2024 року. 

За останній місяць Росія збільшила темпи наступальних операцій, намагаючись відтіснити українські війська на кількох фронтах, включаючи Курськ, східніше річки Оскіл, Торецьк, Покровськ і Вугледар.

"Росія, найімовірніше, продовжуватиме зазнавати високих втрат протягом року, продовжуючи атаки мотопіхоти на кількох напрямках протягом всієї зими", - додали у розвідці.

  • Упродовж минулої доби на фронті Сили оборони ліквідували щонайменше 1560 російських військових та десятки одиниць ворожої техніки.
Теги:
Новини
Росія
російська армія
окупанти
Велика Британiя
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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