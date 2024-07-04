"Новий пакет допомоги США Україні призведе лише до нових жертв": фейки та маніпуляції РФ за 4 липня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків і маніпуляцій, які російські пропагандисти запустили 4 липня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 4 липня російські ЗМІ запустили дезінформацію та фейк.
Маніпуляція: Посол РФ у США Антонов заявив: "Новий пакет допомоги США Україні призведе лише до нових жертв".
Спростування: Посол РФ зміщує фокус з агресивних дій Росії, які і є основною причиною жертв і руйнувань. Крім того, а. Антонов намагається покласти відповідальність за наслідки війни на країни, що надають допомогу, замість того, щоб визнати роль Росії як агресорки.
Дезінформація: Російський диктатор Володимир Путін заявив: "Криза в Україні виникла через абсолютно безцеремонну політику США".
Спростування: Така риторика свідчить про чергові абсурдні та безглузді спроби Кремля перекласти відповідальність за російську агресію на інших. Але всі ці спроби марні, оскільки саме Росія напала на Україну.
- 22 червня повідомлялось, що колишній офіцер зі США Скотт Беннет поширює фейкову інформацію про те, що документи за підписом президента Володимира Зеленського не мають законної сили.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.47 Купівля 40.47Продаж 40.96
- EUR Купівля 43.58Продаж 44.27
- Актуальне
- Важливе