"Новий пакет допомоги США Україні призведе лише до нових жертв": фейки та маніпуляції РФ за 4 липня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 4 липня російські ЗМІ запустили дезінформацію та фейк.

Маніпуляція: Посол РФ у США Антонов заявив: "Новий пакет допомоги США Україні призведе лише до нових жертв".

Спростування: Посол РФ зміщує фокус з агресивних дій Росії, які і є основною причиною жертв і руйнувань. Крім того, а. Антонов намагається покласти відповідальність за наслідки війни на країни, що надають допомогу, замість того, щоб визнати роль Росії як агресорки.

Дезінформація: Російський диктатор Володимир Путін заявив: "Криза в Україні виникла через абсолютно безцеремонну політику США".

Спростування: Така риторика свідчить про чергові абсурдні та безглузді спроби Кремля перекласти відповідальність за російську агресію на інших. Але всі ці спроби марні, оскільки саме Росія напала на Україну.