"Обговорення не було": Умєров про нібито тиск США щодо мобілізаційного віку

Про це Умєров заявив на брифінгу 18 жовтня, передає Радіо Свобода.

На прохання прокоментувати інформацію, що США нібито тиснули на Україну щодо зниження мобілізаційного віку до 18 років, Умєров відповів, що мобілізація відбувається відповідно до чинного законодавства.

"Перше: про мобілізацію обговорень не було. Друге: ми не коментуємо чутки. Третє: коли мене питають про мобілізацію, я кажу, що ми провели разом із парламентом закон, у якому чітко зрозуміло, як входить у периметр людина, як вона стає військовозобов’язаною, як тренується, як виходить із периметру", - сказав міністр.

Водночас він додав, що іноді партнери України "хочуть зрозуміти, чому ми не мобілізуємо людей від 18 до 25". За словами Умєрова, українська влада пояснює, що такою була умова Верховної Ради, яка дозволила уряду мобілізувати людей з 25 до 60 років.

Також міністр оборони відповів на запитання, чи можуть змінитися рішення щодо мобілізації.

"Ми завжди хочемо давати вибір людині, щоб вона сама обирала. Зараз, як ми кажемо, ми працюємо згідно з усіма нормами законодавства. У законодавстві чітко визначено, з 25 і вище. Якщо в когось є бажання прийти і служити своєму народу, ми завжди раді", - зазначив Умєров.