Оборонний комітет ВР запросив Сирського й начальника Генштабу на зустріч: що обговорять
Члени оборонного комітету Ради домовилися про зустріч із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським і начальником Генштабу Анатолієм Баргилевичем
Про це Укрінформу повідомив секретар комітету Роман Костенко.
"Ми запросили головнокомандувача ЗСУ і начальника Генштабу на комітет. І вже домовилися про зустріч", – сказав він.
За його словами, депутати хочуть, аби Сирський і Баргилевич розповіли про їхнє бачення поточної ситуації на фронті й подальшого перебігу російсько-української війни.
- 8 лютого Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ і призначив на його місце Олександра Сирського. Також він змінив начальника Генштабу.
- 9 лютого президент увів Сирського до складу РНБО й Ставки.
- 12 лютого Зеленський провів першу Ставку Верховного Головнокомандувача в оновленому складі. Сирський і новий начальник Генштабу Анатолій Баргилевич, а також представники розвідок, командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ доповіли про ситуацію на полі бою, зокрема на Авдіївському та Куп'янському напрямках, а також на півдні.
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