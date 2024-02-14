Оборонний комітет ВР запросив Сирського й начальника Генштабу на зустріч: що обговорять

Про це Укрінформу повідомив секретар комітету Роман Костенко.

"Ми запросили головнокомандувача ЗСУ і начальника Генштабу на комітет. І вже домовилися про зустріч", – сказав він.

За його словами, депутати хочуть, аби Сирський і Баргилевич розповіли про їхнє бачення поточної ситуації на фронті й подальшого перебігу російсько-української війни.

8 лютого Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ і призначив на його місце Олександра Сирського. Також він змінив начальника Генштабу.

9 лютого президент увів Сирського до складу РНБО й Ставки.

12 лютого Зеленський провів першу Ставку Верховного Головнокомандувача в оновленому складі. Сирський і новий начальник Генштабу Анатолій Баргилевич, а також представники розвідок, командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ доповіли про ситуацію на полі бою, зокрема на Авдіївському та Куп'янському напрямках, а також на півдні.

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