Обстріл Мирнограда 14 липня: рятувальники деблокували з-під завалів тіла двох людей

Про це інформує ДСНС.

Вказано, що тіла вбитих Росією людей рятувальники деблокували зранку. Таким чином кількість жертв у зруйнованій п'ятиповерхівці зросла до трьох. Водночас загалом внаслідок російської атаки було поранено 7 людей, а це 7 врятовано. Наразі аварійно-рятувальні роботи завершено: вони тривали півтори доби.

"Надзвичайники розібрали 130 т будівельних конструкцій. До робіт залучалося 81 особа та 20 одиниць техніки, зокрема від ДСНС України – 70 людей особового складу та 17 одиниць техніки й кінологічний розрахунок", - додали в ДСНС.