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Війна з Росією: хроніка
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Обстріл Мирнограда 14 липня: рятувальники деблокували з-під завалів тіла двох людей

16 липня, 2024 вiвторок
12:27
Війна з Росією розбір завалів у Мирнограді

Рятувальники у вівторок, 16 липня, деблокували з-під завалів зруйнованого росіянами 14 липня будинку у Мирнограді тіла двох людей

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Про це інформує ДСНС. 

Вказано, що тіла вбитих Росією людей рятувальники деблокували зранку. Таким чином кількість жертв у зруйнованій п'ятиповерхівці зросла до трьох. Водночас загалом внаслідок російської атаки було поранено 7 людей, а це 7 врятовано. Наразі аварійно-рятувальні роботи завершено: вони тривали півтори доби. 

"Надзвичайники розібрали 130 т будівельних конструкцій. До робіт залучалося 81 особа та 20 одиниць техніки, зокрема від ДСНС України – 70 людей особового складу та 17 одиниць техніки й кінологічний розрахунок", - додали в ДСНС. 

  • 14 липня російська окупаційна армія обстріляла Мирноград та Лиман на Донеччині, унаслідок чого одна людина загинула, а ще дев'ять поранено. 
Теги:
російська армія
Донеччина
ДСНС
воєнні злочини Росії
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