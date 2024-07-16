Обстріл Мирнограда 14 липня: рятувальники деблокували з-під завалів тіла двох людей
Рятувальники у вівторок, 16 липня, деблокували з-під завалів зруйнованого росіянами 14 липня будинку у Мирнограді тіла двох людей
Про це інформує ДСНС.
Вказано, що тіла вбитих Росією людей рятувальники деблокували зранку. Таким чином кількість жертв у зруйнованій п'ятиповерхівці зросла до трьох. Водночас загалом внаслідок російської атаки було поранено 7 людей, а це 7 врятовано. Наразі аварійно-рятувальні роботи завершено: вони тривали півтори доби.
"Надзвичайники розібрали 130 т будівельних конструкцій. До робіт залучалося 81 особа та 20 одиниць техніки, зокрема від ДСНС України – 70 людей особового складу та 17 одиниць техніки й кінологічний розрахунок", - додали в ДСНС.
- 14 липня російська окупаційна армія обстріляла Мирноград та Лиман на Донеччині, унаслідок чого одна людина загинула, а ще дев'ять поранено.
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