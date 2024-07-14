Росіяни обстріляли Мирноград та Лиман на Донеччині: є загиблі та поранені

Про це повідомив голова Донецької облдержадміністрації, начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, у Мирнограді окупанти поцілили ракетою по адміністративній будівлі та багатоповерхівці.

Унаслідок удару одна людина загинула, шестеро - поранені. За попередньою інформацією, ще 2 людини перебувають під завалами.

В Офісі генпрокурора повідомили, що внаслідок влучання у багатоквартирний будинок у своїй оселі загинула жінка 40 років.

Шістьох поранених доставили до лікарні. Попередньо росіяни вдарили по місту авіаційним боєприпасом "УМПБ Д-30СН". В Мирнограді пошкоджені житлові будинки та дитсадок

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Удар по Лиману

Водночас у Лимані в результаті ворожого обстрілу поранено 3 людини. Крім того, пошкоджено щонайменше один будинок і кав'ярню.

"Для росіян кожен українець — це мішень. Не наражайте себе на небезпеку — евакуюйтесь", - закликав Філашкін.