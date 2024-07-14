Росіяни обстріляли Мирноград та Лиман на Донеччині: є загиблі та поранені
У неділю, 14 липня, російська окупаційна армія обстріляла Мирноград та Лиман на Донеччині, унаслідок чого одна людина загинула, а ще дев'ять поранено
Про це повідомив голова Донецької облдержадміністрації, начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
За його словами, у Мирнограді окупанти поцілили ракетою по адміністративній будівлі та багатоповерхівці.
Унаслідок удару одна людина загинула, шестеро - поранені. За попередньою інформацією, ще 2 людини перебувають під завалами.
В Офісі генпрокурора повідомили, що внаслідок влучання у багатоквартирний будинок у своїй оселі загинула жінка 40 років.
Шістьох поранених доставили до лікарні. Попередньо росіяни вдарили по місту авіаційним боєприпасом "УМПБ Д-30СН". В Мирнограді пошкоджені житлові будинки та дитсадок
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).
Удар по Лиману
Водночас у Лимані в результаті ворожого обстрілу поранено 3 людини. Крім того, пошкоджено щонайменше один будинок і кав'ярню.
"Для росіян кожен українець — це мішень. Не наражайте себе на небезпеку — евакуюйтесь", - закликав Філашкін.
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У неділю, 14 липня, російські окупанти обстріляли Куп’янський район Харківської області. Внаслідок ворожого удару постраждала жінка.
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