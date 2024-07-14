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Росіяни обстріляли Куп'янщину: поранили жінку

14 липня, 2024 неділя
17:24
Війна з Росією на фото: багатоквартирний будинок

У неділю, 14 липня, російські окупанти обстріляли Куп’янський район Харківської області. Внаслідок ворожого удару постраждала жінка

Зміст

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За даними слідства, 14 липня близько 12:00 війська РФ обстріляли село Кругляківка Купʼянського району. Отримала тілесні ушкодження 70-річна жінка, їй на місці надали медичну допомогу. Внаслідок атаки пошкоджений багатоквартирний будинок.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

  • 11 липня голова Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін зазначив, що на Куп'янському напрямку ворог не припиняє атаки та прагне прорвати оборону ЗСУ.
Теги:
Україна
військові
російська армія
Харківщина
Військові новини
воєнні злочини Росії
Куп'янськ
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