Росіяни намагаються вийти на лівий берег річки Оскіл, - голова Куп'янської МВА Беседін
Голова Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін зазначив, що на Куп'янському напрямку ворог не припиняє атаки та прагне прорвати оборону ЗСУ
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"На Куп'янському напрямку ситуація дуже важка. Ворог не припиняє атаки й прагне прорвати оборону, щоб досягти визначених командуванням рубежів - це лівий берег річки Оскіл. Ворог тисне з напрямків Синьківки, Піщаного та Петропавлівки, кидаючи великі сили. Відкриття фронту у Вовчанську та Липцях дещо відтягнуло певні сили ворога з Куп'янського напрямку", - зауважив Беседін.
Голова Куп'янської міської військової адміністрації також додав, що героїчні оборонці України тримаються, дають відсіч і знищують ворога, його живу силу та техніку.
"Військова адміністрація і Куп'янська міська рада намагаються бути надійним тилом і підтримкою, забезпечуючи наших захисників FPV-дронами", - наголосив Беседін.
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