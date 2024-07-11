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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни намагаються вийти на лівий берег річки Оскіл, - голова Куп'янської МВА Беседін

11 липня, 2024 четвер
08:28
Війна з Росією Карта. Борова_Сватове_1007

Голова Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін зазначив, що на Куп'янському напрямку ворог не припиняє атаки та прагне прорвати оборону ЗСУ

Зміст

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"На Куп'янському напрямку ситуація дуже важка. Ворог не припиняє атаки й прагне прорвати оборону, щоб досягти визначених командуванням рубежів - це лівий берег річки Оскіл. Ворог тисне з напрямків Синьківки, Піщаного та Петропавлівки, кидаючи великі сили. Відкриття фронту у Вовчанську та Липцях дещо відтягнуло певні сили ворога з Куп'янського напрямку", - зауважив Беседін.

Голова Куп'янської міської військової адміністрації також додав, що героїчні оборонці України тримаються, дають відсіч і знищують ворога, його живу силу та техніку.

"Військова адміністрація і Куп'янська міська рада намагаються бути надійним тилом і підтримкою, забезпечуючи наших захисників FPV-дронами", - наголосив Беседін.

  • Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє, що російська окупаційна армія почала відчувати тиск українських контратак. Причиною цього стало прибуття західної допомоги на фронт.
  • Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець вважає, що потрібно налаштовуватися на довготривалу війну на виснаження ворога.
Теги:
Новини
військові
російська армія
ЗСУ
Харківщина
Військові новини
втрати окупантів
Куп'янськ
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