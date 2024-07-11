Росіяни намагаються вийти на лівий берег річки Оскіл, - голова Куп'янської МВА Беседін

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"На Куп'янському напрямку ситуація дуже важка. Ворог не припиняє атаки й прагне прорвати оборону, щоб досягти визначених командуванням рубежів - це лівий берег річки Оскіл. Ворог тисне з напрямків Синьківки, Піщаного та Петропавлівки, кидаючи великі сили. Відкриття фронту у Вовчанську та Липцях дещо відтягнуло певні сили ворога з Куп'янського напрямку", - зауважив Беседін.

Голова Куп'янської міської військової адміністрації також додав, що героїчні оборонці України тримаються, дають відсіч і знищують ворога, його живу силу та техніку.

"Військова адміністрація і Куп'янська міська рада намагаються бути надійним тилом і підтримкою, забезпечуючи наших захисників FPV-дронами", - наголосив Беседін.