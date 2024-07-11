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Окупанти відчувають тиск українських контратак на фронті, - ISW

11 липня, 2024 четвер
07:20
Війна з Росією ЗСУ

Російська окупаційна армія почала відчувати тиск українських контратак. Причиною цього стало прибуття західної допомоги на фронт

Зміст

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що прибуття західної допомоги на лінію фронту дозволило українським силам стабілізувати критичні ділянки фронту. Водночас бійці здійснили тактично важливі та успішні локалізовані контратаки на півночі Харківської області та в напрямку Кремінної.

На думку аналітиків, наразі ЗСУ не проводять контратаки в масштабах необхідних для перехоплення ініціативи на полі бою, проте ці зусилля збільшують витрати окупантів на продовження їхньої повільної, жорстокої та виснажливої теорії.

Водночас в ISW наголошують, що розгортання елементів одного широкого формування є вагомим показником того, що російські сили починають відчувати тиск українських контратак. А це підкреслює, що лінія фронту не така статична, як її оцінює лідер Росії Володимир Путін.

"Проте здатність України здійснювати більш потужні та організовані контратаки продовжує залежати від постійної військової підтримки Заходу", - вважають аналітики.

  • Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець вважає, що потрібно налаштовуватися на довготривалу війну на виснаження ворога.
Теги:
Україна
російська армія
ЗСУ
Військові новини
Контрнаступ ЗСУ
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