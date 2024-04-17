Обсяги виробництва українських дронів суттєво зросли, - Згурець
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що можливість українських засобів ураження дає результати
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"У Джанкої, де розташовано російське військове летовище, дислоковано 239-й полк армійської авіації, там стоять гелікоптери різного типу. По цьому летовищу вночі було завдано удару. Були яскраві, гарні вибухи, які свідчать про те, що було уражено склад з БК чи запаси палива. Ця гарна новина вкотре говорить про те, що можливість наших засобів ураження, думаю, що це були дрони, дає результати", - наголосив Згурець.
За словами військового експерта, тематика з використання українських дронів стає більш послідовною й результативно.
"Вчора мав зустріч з низкою наших директорів, які виготовляють різні ударні дрони. Вони кажуть про те, що обсяги виробництва суттєво зросли. Фінансові можливості, коли 25% залишається у підприємств, дає підприємствам розвиватися. Наразі вони завантажені на рік вперед. Зокрема, одне з підприємств, дрони якого долітають на 800 км. Тобто прогрес у цій галузі дійсно є", - зауважив Згурець.
- Уранці понеділка, 15 квітня, місцеві повідомили про вибухи у тимчасово окупованому Севастополі. Російські загарбники підняли в небо гелікоптери й штурмовики Су-25 та перекрили рух Кримським мостом. Місцева "влада" заявила про військові навчання.
- У тимчасово окупованому Криму в ніч проти 17 квітня пролунали вибухи в районі військового аеродрому "Джанкой".
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