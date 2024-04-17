Обсяги виробництва українських дронів суттєво зросли, - Згурець

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"У Джанкої, де розташовано російське військове летовище, дислоковано 239-й полк армійської авіації, там стоять гелікоптери різного типу. По цьому летовищу вночі було завдано удару. Були яскраві, гарні вибухи, які свідчать про те, що було уражено склад з БК чи запаси палива. Ця гарна новина вкотре говорить про те, що можливість наших засобів ураження, думаю, що це були дрони, дає результати", - наголосив Згурець.

За словами військового експерта, тематика з використання українських дронів стає більш послідовною й результативно.

"Вчора мав зустріч з низкою наших директорів, які виготовляють різні ударні дрони. Вони кажуть про те, що обсяги виробництва суттєво зросли. Фінансові можливості, коли 25% залишається у підприємств, дає підприємствам розвиватися. Наразі вони завантажені на рік вперед. Зокрема, одне з підприємств, дрони якого долітають на 800 км. Тобто прогрес у цій галузі дійсно є", - зауважив Згурець.