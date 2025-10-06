Очільник МАГАТЕ Гроссі працює на Росію, - експерт з енергетики Омельченко

Про це розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко у програмі "Світ і ми" з Євгеном Магдою на Еспресо.

"Розкрився агент. Тобто уже було давно зрозуміло, що він працює на Росію. І чому він працює? Тому що він жодного разу не сказав, що головна причина небезпеки на Запорізькій атомній станції - це саме присутність російських терористичних військ", - заявив Омельченко.

За словами експерта, він завжди уникав цього питання.

"Крім того, він постійно приїжджав на цю станцію, обнімався, цілувався. Це є відеоматеріали, фотоматеріали з цими російськими терористами, які там знаходяться. І зараз, коли він заявив, хоча я давно це прогнозував, що він у 2027 році балотується на пост Генерального секретаря ООН, стало все зрозуміло", - наголосив він.

Омельченко вважає, що Гроссі потрібно заручитися підтримкою Кремля і його союзників для того, щоб обратися.

"І тому він нічого не бачив, нічого не помічав, хто стріляв, що стріляв, звідкіля йде небезпека, тобто він був такий абсолютно нейтральний. Що в цій в цих умовах абсолютно є неприпустиме. Абсолютно, стовідсотковий проросійський нейтралітет. І ми бачимо, що він цілувався, обнімався з Путіним, якраз в той час, коли і вітав його з 80-річчям Росатому, коли Росія обстрілювала Чорнобильську атомну станцію і, значить, і створила небезпечну ситуацію на ЗАЕС", - підсумував експерт.