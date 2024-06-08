Одна бригада ЗСУ стримує щонайменше три російських: Сухопутні війська про ситуацію на Покровському напрямку

Про це звітують у пресслужбі Сухопутних військ.

Військові зазначають, що російські окупанти не зменшують темп штурмових дій. Водночас епіцентром боїв залишається Покровський напрямок.

"Тут ворог намагається просунутися в глибину нашої території", - підкреслюють у Сухопутних військах.

Там додають, що воїни 47-ї окремої механізованої бригади стримують щонайменше три бойових бригади РФ.

"Маючи величезні резерви живої сили, московити оперативно поповнюють шалені втрати та знову й знову кидають в бій. Бойові дії не вщухають ні на мить", - зазначають військові.

В 47-й ОМБр показали, як БМП Bradley розбирає впритул ворожий БТР, який разом з десантом прорвався в населений пункт.