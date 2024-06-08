Одна бригада ЗСУ стримує щонайменше три російських: Сухопутні війська про ситуацію на Покровському напрямку
У суботу, 8 червня, у Сухопутних військах розповіли, що на Покровському напрямку військові 47-ї окремої механізованої бригади стримують щонайменше три бойові бригади російської армії
Про це звітують у пресслужбі Сухопутних військ.
Військові зазначають, що російські окупанти не зменшують темп штурмових дій. Водночас епіцентром боїв залишається Покровський напрямок.
"Тут ворог намагається просунутися в глибину нашої території", - підкреслюють у Сухопутних військах.
Там додають, що воїни 47-ї окремої механізованої бригади стримують щонайменше три бойових бригади РФ.
"Маючи величезні резерви живої сили, московити оперативно поповнюють шалені втрати та знову й знову кидають в бій. Бойові дії не вщухають ні на мить", - зазначають військові.
В 47-й ОМБр показали, як БМП Bradley розбирає впритул ворожий БТР, який разом з десантом прорвався в населений пункт.
- За даними Генштабу ЗСУ, Росія нині наступає на 7 напрямках фронту, найактивніше - на Покровському.
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