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Війна з Росією: хроніка
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Одна бригада ЗСУ стримує щонайменше три російських: Сухопутні війська про ситуацію на Покровському напрямку

8 червня, 2024 субота
09:47
Війна з Росією ЗСУ

У суботу, 8 червня, у Сухопутних військах розповіли, що на Покровському напрямку військові 47-ї окремої механізованої бригади стримують щонайменше три бойові бригади російської армії

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Про це звітують у пресслужбі Сухопутних військ.

Військові зазначають, що російські окупанти не зменшують темп штурмових дій. Водночас епіцентром боїв залишається Покровський напрямок.

"Тут ворог намагається просунутися в глибину нашої території", - підкреслюють у Сухопутних військах.

Там додають, що воїни 47-ї окремої механізованої бригади стримують щонайменше три бойових бригади РФ.

"Маючи величезні резерви живої сили, московити оперативно поповнюють шалені втрати та знову й знову кидають в бій. Бойові дії не вщухають ні на мить", - зазначають військові. 

В 47-й ОМБр показали, як БМП Bradley розбирає впритул ворожий БТР, який разом з десантом прорвався в населений пункт.

  • За даними Генштабу ЗСУ, Росія нині наступає на 7 напрямках фронту, найактивніше - на Покровському.
Теги:
військові
російська армія
ЗСУ
Військові новини
Покровськ
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