Огризко розповів, на чому має ґрунтуватися стратегія України щодо Путіна

Про це в ефірі Еспресо сказав дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко.

"60% промисловості Росії - це металобрухт. Тому Путін сподівається, що на Заході пануватиме страх, і що він зможе закидати їх черговими страшилками про те, що зараз почне ядерну війну або вимагатиме відступу. Це та тактика, яку Путін обрав, бо іншої в нього немає. І насправді все, що зараз робиться в російській економіці, навіть російські економісти називають катастрофою. Що ще має статись, щоб Путін зрозумів, як йому слід поводитися? Я дуже сподіваюся на результати обговорення питання про російські заморожені активи", - зауважив Огризко.

За словами дипломата, якщо 23 жовтня Рада ЄС прийме рішення, що знайдено юридичний механізм передачі Україні репараційних коштів, то цих грошей Україні вистачить щонайменше на два роки, і це не остаточна цифра. Тобто, щоб Путін усвідомив безвихідь свого становища, його потрібно до цього підвести.

"І підводять його до цього наші дрони й ракети. Ми бачимо щоночі або через ніч, як палає той чи інший енергетичний об'єкт. Так само потрібно, щоб палали ключові військові бази на європейській території Росії, де виробляється ця смертоносна зброя проти України. Власне, саме на цих двох моментах має базуватися наша стратегія примусу Путіна до миру. Іншого варіанту, тобто політико-дипломатичного, поки Путін ще може вести війну, я не бачу", - зазначив Огризко.