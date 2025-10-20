"Війна - це дуже дивна річ": Трамп заявив, що Україна все ще може виграти війну з РФ

Про це він сказав на брифінгу журналістам, відео якого опублікував Clash Report. Також про це пише Reuters.

На запитання репортерки стосовно слів очільника Білого дому, що Київ може виграти у війні та відвоювати свої території у росіян, Трамп сказав, що "вони (Україна, – ред.) ще можуть перемогти".

"Вони все ще можуть її виграти. Я не думаю, що вони це зроблять, але вони все одно можуть це виграти. Я ніколи не казав, що вони виграють. Я сказав, що вони можуть перемогти. Може статися все, що завгодно. Знаєш, війна – це дуже дивна річ", – заявив президент США.

Зокрема, він згадав про ситуацію на Близькому Сході та додав: "Багато поганих речей відбуваються, відбуваються і багато хороших".

Водночас Трамп на запитання журналіста уточнив, що під час контактів із РФ закликав Москву припинити атаки на українських цивільних.

"Ми намагаємося укласти угоду. Якщо ми укладимо угоду, це чудово. Якщо ми не укладемо угоду, багато людей будуть платити велику ціну", – додав лідер Штатів.