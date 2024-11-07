Окупанти 6 листопада атакували Херсон: загинув чоловік, поранена жінка у важкому стані
Увечері середи, 6 листопада, російська окупаційна армія обстріляла Херсон. Внаслідок атаки загинув чоловік, також до лікарні у тяжкому стані потрапила жінка
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Учора ввечері росіяни вдарили по Дніпровському району Херсона. З-під завалів оселі, знищеної прильотом, деблокували тіло загиблого чоловіка. Мої співчуття рідним та близьким", - написав Прокудін.
Також він додав, що 58-річна жінка дістала вибухову травму, поранення рук і голови. Її доставили до лікарні в тяжкому стані.
- Російська окупаційна армія вдень 6 листопада атакувала Зеленівку Херсонської області. Унаслідок цього постраждало подружжя.
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