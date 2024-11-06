РФ вдарила по Зеленівці на Херсонщині: постраждало подружжя

Про це повідомляє начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Зазначається, що обстріл стався після 11:00 з тимчасово окупованого лівого берега.

Унаслідок атаки постраждало подружжя, яке перебувало у будинку. У 52-річної жінки та 54-річного чоловіка контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми.

"Чоловіка ушпиталили, жінці медики надали необхідну допомогу на місці", - повідомив Мрочко.