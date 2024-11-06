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На Херсонщині минулої доби через обстріли постраждали 5 людей: є влучання в об'єкт критичної інфраструктури

Катерина Єсікова
6 листопада, 2024 середа
08:37
Війна з Росією Херсон обстріл

Минулої доби 5 листопада російський ворог обстріляв цивільну та критичну інфраструктуру Херсонщини. Унаслідок цього постраждали 5 людей

Зміст

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Так, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Білозерка, Кізомис, Велетенське, Чорнобаївка, Микільське, Широка Балка, Наддніпрянське, Червоний Маяк, Берислав, Осокорівка, Станіслав, Зеленівка, Монастирське, Антонівка, Придніпровське, Садове та місто Херсон.

Зазначається, що російські військові поцілили в об'єкти критичної інфраструктури, адмінбудівлі та банківську установу.

Також окупанти в житлових кварталах населених пунктів області пошкодили багатоповерхівку та 26 приватних будинків. Крім цього, росіяни понівечили газогін, сільгосптехніку та приватні автомобілі.

"Через російську агресію 5 осіб дістали поранення", - повідомив Прокудін.

  • У неділю, 3 листопада, російська окупаційна армія атакувала Білозерку на Херсонщині. Під ворожий удар потрапила бригада швидкої допомоги.
Теги:
Новини
російська армія
Херсон
Херсонщина
Військові новини
ракетний удар
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