На Херсонщині минулої доби через обстріли постраждали 5 людей: є влучання в об'єкт критичної інфраструктури

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Так, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Білозерка, Кізомис, Велетенське, Чорнобаївка, Микільське, Широка Балка, Наддніпрянське, Червоний Маяк, Берислав, Осокорівка, Станіслав, Зеленівка, Монастирське, Антонівка, Придніпровське, Садове та місто Херсон.

Зазначається, що російські військові поцілили в об'єкти критичної інфраструктури, адмінбудівлі та банківську установу.

Також окупанти в житлових кварталах населених пунктів області пошкодили багатоповерхівку та 26 приватних будинків. Крім цього, росіяни понівечили газогін, сільгосптехніку та приватні автомобілі.

"Через російську агресію 5 осіб дістали поранення", - повідомив Прокудін.