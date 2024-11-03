Окупанти обстріляли Білозерку на Херсонщині: під удар потрапила бригада швидкої

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За словами очільника ОВА, ворог здійснив удар сьогодні близько 11-ї години ранку. Постраждали водій та фельдшер швидкої, які під час обстрілу перебували на вулиці.



"У них мінно-вибухові та черепно-мозкові травми, контузії. Фельдшер дістав ще й осколкове поранення ноги. Чоловіків доправили до лікарні для надання меддопомоги", - розповів Прокудін.



Внаслідок атаки також пошкоджено автомобіль швидкої.