Окупанти обстріляли Білозерку на Херсонщині: під удар потрапила бригада швидкої
У неділю, 3 листопада, російська окупаційна армія атакувала Білозерку на Херсонщині. Під ворожий удар потрапила бригада швидкої допомоги
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За словами очільника ОВА, ворог здійснив удар сьогодні близько 11-ї години ранку. Постраждали водій та фельдшер швидкої, які під час обстрілу перебували на вулиці.
"У них мінно-вибухові та черепно-мозкові травми, контузії. Фельдшер дістав ще й осколкове поранення ноги. Чоловіків доправили до лікарні для надання меддопомоги", - розповів Прокудін.
Внаслідок атаки також пошкоджено автомобіль швидкої.
- Вранці суботи, 2 листопада, російські окупанти атакували Херсон та область, внаслідок чого одна людина загинула. Також є поранені, серед яких діти.
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