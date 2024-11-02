Окупанти атакували Херсон та область: дві людини отримали поранення
Вранці суботи, 2 листопада, російську окупанти атакували Херсон та область, внаслідок чого двоє людей отримали поранення
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Зазначається, що близько 08:30 російська армія вдарила по Херсону. Під вогнем ворожої артилерії опинився Корабельний район.
"Поранення дістав 63-річний чоловік. У нього – вибухова травма, контузія, а також травматична ампутація правого передпліччя та перелом гомілок. Потерпілий у важкому стані. Його доправили до лікарні для надання меддопомоги", - йдеться у повідомленні.
Також до медзакладу звернулась 62-річна жителька Станіслава, яка потрапила під удар російського дрона.
У неї діагностували вибухову та черепно-мозкову травми і уламкове поранення передпліччя. Наразі вона перебуває під наглядом лікарів.
- Вранці 31 жовтня російські окупанти атакували з БпЛА Антонівку та Берислав, що на Херсонщині, а також Корабельний район Херсона, внаслідок чого троє людей отримали травми.
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