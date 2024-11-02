Окупанти атакували Херсон та область: дві людини отримали поранення

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Зазначається, що близько 08:30 російська армія вдарила по Херсону. Під вогнем ворожої артилерії опинився Корабельний район.

"Поранення дістав 63-річний чоловік. У нього – вибухова травма, контузія, а також травматична ампутація правого передпліччя та перелом гомілок. Потерпілий у важкому стані. Його доправили до лікарні для надання меддопомоги", - йдеться у повідомленні.

Також до медзакладу звернулась 62-річна жителька Станіслава, яка потрапила під удар російського дрона.

У неї діагностували вибухову та черепно-мозкову травми і уламкове поранення передпліччя. Наразі вона перебуває під наглядом лікарів.