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Окупанти атакували Херсон та область: дві людини отримали поранення

Катерина Ганжа
2 листопада, 2024 субота
09:44
Війна з Росією Херсонська область

Вранці суботи, 2 листопада, російську окупанти атакували Херсон та область, внаслідок чого двоє людей отримали поранення

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Про це повідомляє Херсонська ОВА. 

Зазначається, що близько 08:30 російська армія вдарила по Херсону. Під вогнем ворожої артилерії опинився Корабельний район.

"Поранення дістав 63-річний чоловік. У нього – вибухова травма, контузія, а також травматична ампутація правого передпліччя та перелом гомілок. Потерпілий у важкому стані. Його доправили до лікарні для надання меддопомоги", - йдеться у повідомленні.

Також до медзакладу звернулась 62-річна жителька Станіслава, яка потрапила під удар російського дрона. 

У неї діагностували вибухову та черепно-мозкову травми і уламкове поранення передпліччя. Наразі вона перебуває під наглядом лікарів.

  • Вранці 31 жовтня російські окупанти атакували з БпЛА Антонівку та Берислав, що на Херсонщині, а також Корабельний район Херсона, внаслідок чого троє людей отримали травми.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Херсон
Херсонщина
окупанти
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