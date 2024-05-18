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Окупанти другу добу безуспішно штурмують Часів Яр колонами танків і БМП

18 травня, 2024 субота
13:03
Війна з Росією ЗСУ
Зміст

Станом на суботу, 18 травня, російська армія не полишає спроб прорвати оборону ЗСУ у Часовому Яру Донецької області. Ворог активно використовує бронетехніку

Про це 18 травня повідомляє Генштаб ЗСУ.

Противник не відмовляється від намірів захоплення міста Часів Яр, попри втрати в живій силі та військовій техніці. Другу добу поспіль в напрямку населеного пункту Новий противник широко застосовує бронетехніку.

Так, минулої доби російські підрозділи двома танками та 21 бойовою машиною піхоти намагалися вклинитись у наш бойовий порядок, але зазнали втрат та відступили. За поточну добу ворог тут уже задіяв танк, дві БМП та два бронеавтомобілі "Тигр". У ході бою нашими військами було знищено танк та дві БМП, противник знову відступив.

На Харківському напрямку противник не припиняє спроб прорвати оборону українських військ. З початку поточної доби ворог здійснив дві атаки на позиції в напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ. Успіху не досягає. Наші захисники намагаються відтіснити ворога в напрямку населеного пункту Глибоке.

За поточну добу на цьому напрямку втрати агресора становлять 19 осіб живої сили та 10 одиниць військової техніки. За минулу добу на цьому напрямку противник втратив до 200 осіб та 42 одиниці військової техніки.

На Куп’янському напрямку підрозділи українських військ відбили дві атаки противника в напрямку населеного пункту Берестове. Ситуація контрольована. Сили оборони продовжують штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка і Терни, та мають частковий успіх в окремих районах.

На Краматорському напрямку протягом поточної доби ворог п’ять разів намагався прорвати оборону наших військ. Українські захисники чотири атаки відбили, триває бій в районі населеного пункту Кліщіївка.

На Покровському напрямку тривають дві атаки росіян у районі населеного пункту Уманське. Ситуація контрольована. Загальні втрати ворога на цьому напрямку минулої доби становили 210 російських окупантів та 23 одиниці озброєння і військової техніки.

На Курахівському напрямку ворог не припиняє спроб прорвати оборону наших військ. Тривають чотири бойові зіткнення на напрямках Славне – Парасковіївка, Славне – Новомихайлівка, Солодке – Водяне, Солодке – Костянтинівка. На даний час в ході боїв втрат позицій не допущено.

На Оріхівському напрямку противник здійснив одну безуспішну спробу витіснити підрозділи Сил оборони північно-західніше населеного пункту Вербове Запорізької області. Ситуація під контролем українських військ.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили одну атаку окупантів. Ще одне бойове зіткнення триває на напрямку Олешківські Піски – Кринки. Втрат наших позицій не допущено.

Ворог здійснив 4072 обстріли позицій військ та населених пунктів України

Протягом минулої доби на всьому фронті російсько-української війни відбулося загалом 116 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, ворог завдав 65 авіаційних ударів із застосуванням 91 КАБа, використав проти нас 13 ракет, застосував 46 ударних БПЛА типу Shahed та "Ланцет", здійснив 4072 обстріли по позиціях наших військ та населених пунктах, із них 143 з реактивних систем залпового вогню.

За добу, що минула, Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 19 районів зосередження особового складу, одну станцію РЛС противника.

З початку доби на фронті відбулося 22 боєзіткнення

З початку суботи, 18 травня, відбулося 22 бойових зіткнень, з яких вісім все ще тривають. Також, російські окупанти завдали одного ракетного удару, застосували 25 дронів-камікадзе, здійснили 547 обстрілів позицій наших військ.

  • Протягом минулої доби російська армія втратила щонайменше 1210 окупантів. Крім цього, ЗСУ ліквідували вже третій літак ворога за два дні.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Донеччина
безпілотник
Запорізька область
Харківщина
Військові новини
ракетний удар
втрати окупантів
Вбиті росіяни
Часів Яр
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