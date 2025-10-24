Окупанти формують штурмові роти з жінок на Покровському напрямку, - "Атеш"
На Покровському напрямку через значні втрати особового складу російське командування почало формувати штурмові роти з жінок, використовуючи їх також для розвідки під виглядом цивільних
Про це інформує партизанський рух "Атеш".
За даними українських партизанів у лавах противника, командування 506-го мотострілецького полку РФ почало набирати жінок до штурмових підрозділів, щоб компенсувати значні втрати особового складу.
"Це свідчить про те, що окупанти вичерпали ресурс найманців і контрактних військових і готові кидати на забій кого завгодно, перетворюючи жінок на гарматне м'ясо", - йдеться в повідомленні.
Крім того, жінок не лише відправляють на передову, а й використовують для інфільтрації — у разі невдалих штурмів їм наказують переодягатися в цивільний одяг і збирати розвіддані про позиції та пересування українських військ.
За інформацією партизанів, для цих жінок відступ або відмова від виконання наказів фактично неможливі: їхнє життя повністю залежить від командирів. Такі дії свідчать про цілковиту втрату моральних орієнтирів російської армії.
"Агенти "Атеш" всередині 506-го полку продовжують передавати дані про переміщення особового складу, техніки та підготовку до штурмових дій. Ми звертаємося до військовослужбовців 506-го полку і жінок, яких режим відправляє на вірну смерть: ваше життя важливіше за злочинні накази. Не ставайте частиною цього цинічного плану", - підсумували в "Атеш".
- Український телевізійний ведучий та волонтер Денис Христов у неділю, 19 жовтня 2025 року, оприлюднив незаблюрене відео вбитих армією РФ цивільних поблизу залізничного вокзалу у місті Покровськ Донецької області, за яке точаться запеклі бої.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.64 Купівля 41.64Продаж 42.13
- EUR Купівля 48.3Продаж 49
- Актуальне
- Важливе