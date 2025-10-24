Окупанти формують штурмові роти з жінок на Покровському напрямку, - "Атеш"

Про це інформує партизанський рух "Атеш".

За даними українських партизанів у лавах противника, командування 506-го мотострілецького полку РФ почало набирати жінок до штурмових підрозділів, щоб компенсувати значні втрати особового складу.

"Це свідчить про те, що окупанти вичерпали ресурс найманців і контрактних військових і готові кидати на забій кого завгодно, перетворюючи жінок на гарматне м'ясо", - йдеться в повідомленні.

Крім того, жінок не лише відправляють на передову, а й використовують для інфільтрації — у разі невдалих штурмів їм наказують переодягатися в цивільний одяг і збирати розвіддані про позиції та пересування українських військ.

За інформацією партизанів, для цих жінок відступ або відмова від виконання наказів фактично неможливі: їхнє життя повністю залежить від командирів. Такі дії свідчать про цілковиту втрату моральних орієнтирів російської армії.

"Агенти "Атеш" всередині 506-го полку продовжують передавати дані про переміщення особового складу, техніки та підготовку до штурмових дій. Ми звертаємося до військовослужбовців 506-го полку і жінок, яких режим відправляє на вірну смерть: ваше життя важливіше за злочинні накази. Не ставайте частиною цього цинічного плану", - підсумували в "Атеш".