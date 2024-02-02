Окупанти мобілізували до своєї армії 250 студентів у Луганську, - ОВА

Про це повідомляє Луганська обласна державна адміністрація.

Зазначається, що після так званих виборів у "ЛНР" окупанти неодноразово звітували про виконання доручення Кремля щодо демобілізації студентів.

Потім почався тиск на студентів у Донбаському державному технічному університеті в Алчевську, коли юнаків змушували брати академічні відпустки. Наразі стало відомо про аналогічну ситуацію в Луганську - 250 студентів ЛГУ ім. В Далія взяли академічні відпустки й відправилися на війну", - повідомили в адміністрації.