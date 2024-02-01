В окупованому Алчевську росіяни мобілізують працівників металургійного заводу: повістки вручає відділ кадрів, - Атеш

Про це повідомляє "Атеш".

За словами партизанів, через окупацію та мобілізацію населення Алчевський завод може припинити свою роботу через брак працівників.

"Повістки роздають співробітники відділу кадрів, а за кимось приїжджають особисто з військкоматів. В армію забирають усіх підряд, включно з молодими людьми і людьми з інвалідністю. Хоча точну кількість працівників, які підлягають мобілізації, назвати неможливо, очевидно, що під заклик потрапляють десятки і навіть сотні співробітників заводів і підприємств", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок таких дій окупантів люди відмовляються працювати на підприємстві, натомість - намагаються виїхати в безпечне місце.