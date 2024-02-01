В окупованому Алчевську росіяни мобілізують працівників металургійного заводу: повістки вручає відділ кадрів, - Атеш
Росія мобілізує працівників металургійного заводу в тимчасово окупованому Алчевську Луганської області, а повістки співробітникам вручає відділ кадрів
Про це повідомляє "Атеш".
За словами партизанів, через окупацію та мобілізацію населення Алчевський завод може припинити свою роботу через брак працівників.
"Повістки роздають співробітники відділу кадрів, а за кимось приїжджають особисто з військкоматів. В армію забирають усіх підряд, включно з молодими людьми і людьми з інвалідністю. Хоча точну кількість працівників, які підлягають мобілізації, назвати неможливо, очевидно, що під заклик потрапляють десятки і навіть сотні співробітників заводів і підприємств", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що внаслідок таких дій окупантів люди відмовляються працювати на підприємстві, натомість - намагаються виїхати в безпечне місце.
- 11 січня повідомлялося, що росіяни проводять приховану мобілізацію українців на тимчасово окупованих територіях у рамках підготовки до масштабного призову в російське військо.
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