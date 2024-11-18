Окупанти могли використати по Одесі балістичну ракету з касетною бойовою частиною, - "Інформаційний спротив"

Про це він розповів в етері "Еспресо".

"Російські окупанти використали балістичну ракету типу 9М723 ОТРК "Іскандер", запущену з території тимчасово окупованого півострова Крим. Як і зазвичай, основні удари по Одесі здійснюються саме з території півострова балістичною зброєю. Але існує ймовірність того, що це була касетна бойова частина", - повідомив він.

Окупанти могли використати ОТРК "Іскандер" з касетною бойовою частиною, адже була велика площа ураження з мінімальними ушкодженнями фундаментальних структур, каже Коваленко.

"Це спальний район, де переважно знаходиться цивільний сектор з великою кількістю житлових будівель. Проте самі будинки отримали мінімальні ушкодження. Якби це була осколково-фугасна бойова частина, ушкодження були б іншими. Велика площа отримала б середньої важкості ушкодження, включаючи автомобільний транспорт та людей, які були на вулицях. Це є характерним для касетних бойових частин, коли ураження завдаються по великій площі суббоєприпасами", - пояснив він.

За його словами, удар можна оцінювати не як спробу росіян уразити якийсь окремий об’єкт, чи то склад з боєприпасами, чи військову частину, а як цілеспрямовану роботу по площі з метою завдання максимальної шкоди цивільному населенню та забудові.