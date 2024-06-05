Окупанти на Луганщині визнаватимуть іноземцями українців, які до кінця року не отримають громадянство РФ, - ОВА

Про це інформує очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Зазначається, що окупанти дозволили особам без російського громадянства до 31 грудня 2024 року проживати на території так званої ЛНР на підставі наявних документів.

"Потім вони визнаватимуться іноземцями й матимуть право звернутися за посвідкою на проживання. Примусова паспортизація дала збій", - наголошує голова ОВА.

Він нагадав, що раніше окупанти визначили, що українці могли мешкати на цих територіях без документів російського зразка лише до 1 липня, після чого загарбники погрожували влаштувати депортацію.