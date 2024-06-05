Окупанти на Луганщині визнаватимуть іноземцями українців, які до кінця року не отримають громадянство РФ, - ОВА
Росіяни дозволили українцям проживати на території тимчасово окупованої Луганської області без паспортів РФ до кінця 2024 року, але потім їх будуть визнавати іноземцями
Про це інформує очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
Зазначається, що окупанти дозволили особам без російського громадянства до 31 грудня 2024 року проживати на території так званої ЛНР на підставі наявних документів.
"Потім вони визнаватимуться іноземцями й матимуть право звернутися за посвідкою на проживання. Примусова паспортизація дала збій", - наголошує голова ОВА.
Він нагадав, що раніше окупанти визначили, що українці могли мешкати на цих територіях без документів російського зразка лише до 1 липня, після чого загарбники погрожували влаштувати депортацію.
- Нещодавно розвідка Британії повідомляла, що Кремль намагається зробити інтеграцію тимчасово окупованих територій України до РФ незворотною, тому заселятиме ці землі росіянами й депортуватиме українців.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.18 Купівля 40.18Продаж 40.77
- EUR Купівля 43.66Продаж 44.44
- Актуальне
- Важливе