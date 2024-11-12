Окупанти на ТОТ Херсонщини змушують місцевих фермерів віддавати увесь врожай, - Нацспротив

Про це інформує Центр національного спротиву.

Вказано, що раніше на захоплених територіях Херсонщини росіяни примусово забирали у фермерів зерно. Тепер вони вирішили запустити чергового "держзакупівельного оператора", щоб змусити аграріїв здавати весь врожай за фіксованими цінами, значно нижчими за ринкові. Нова система почне працювати від початку 2025 року.

У Нацспротиві розповіли, що продукти, вирощені українцями, продаватимуть за повну вартість, а різницю забиратимуть собі колаборанти.

"Фермери, позбавлені прибутку, стають залежними від дотацій, які використовують як інструмент контролю. Відбирають врожай - контролюють життя", - наголосили у Нацспротиві.