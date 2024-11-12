Окупанти на ТОТ Херсонщини змушують місцевих фермерів віддавати увесь врожай, - Нацспротив
Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Херсонської області змушують українських фермерів здавати весь врожай за низькими цінами
Про це інформує Центр національного спротиву.
Вказано, що раніше на захоплених територіях Херсонщини росіяни примусово забирали у фермерів зерно. Тепер вони вирішили запустити чергового "держзакупівельного оператора", щоб змусити аграріїв здавати весь врожай за фіксованими цінами, значно нижчими за ринкові. Нова система почне працювати від початку 2025 року.
У Нацспротиві розповіли, що продукти, вирощені українцями, продаватимуть за повну вартість, а різницю забиратимуть собі колаборанти.
"Фермери, позбавлені прибутку, стають залежними від дотацій, які використовують як інструмент контролю. Відбирають врожай - контролюють життя", - наголосили у Нацспротиві.
- 18 липня повідомлялось, що росіяни на тимчасово окупованих територіях Херсонської області змушують українських фермерів працювати на себе, а також примусово відбирають зерно за низькими цінами.
- Актуальне
- Важливе