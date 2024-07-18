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Відбирають зерно: росіяни на ТОТ Херсонщини змушують фермерів працювати на псевдовладу, - "Жовта стрічка"

18 липня, 2024 четвер
15:51
Війна з Росією Зерно, порт

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Херсонської області змушують українських фермерів працювати на себе, а також примусово відбирають зерно за низькими цінами

Зміст

Про це повідомляє "Жовта стрічка".

За словами активістів руху, окупанти на ТОТ Херсонщини примусово відбирають зерно у місцевих аграріїїв за "злочинно низькими цінами", або ж змушують їх працювати на користь російської адміністрації.

Після цього українське зерно транспортують до РФ, коли фермери Херсонщини залишаються без належної винагороди за їхню працю та продукцію.

"Фермери скаржаться на фінансові та фізичні складнощі утримання полів під таким тиском, а також висловлюють занепокоєння, що вони можуть втратити свої земельні ділянки через згадані дії адміністрації", - додають у "Жовтій стрічці"

  • 22 травня стало відомо, що російські загарбники запровадили для фермерів на тимчасово окупованих територіях данину, аби вони змогли продати свій минулорічний врожай.
Теги:
Україна
Росія
Херсонщина
окуповані території
окупанти
Економіка
воєнні злочини Росії
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