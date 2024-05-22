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Окупанти на ТОТ запровадили данину для фермерів для продажу врожаю, - Спротив

22 травня, 2024 середа
15:52
Війна з Росією фермери

Російські загарбники запровадили для фермерів на тимчасово окупованих територіях данину, аби вони змогли продати свій минулорічний врожай

Зміст

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Щоб продати минулорічний врожай фермерам на тимчасово окупованих територіях Херсонщини доводиться платити обов’язкову данину місцевим колаборантам", - зазначає ЦНС.

Розмір такої данини становить 10-15% від заробітку. Цей відсоток також повинні сплатити фермери, коли купують добрива.

Якщо ж українські аграрії продають продукцію без сплати данини - росіяни можуть їх мобілізувати до окупаційної армії, а також на них чекають проблеми із законом.

"Ще одна схема наживи на місцевих фермерах працює від початку окупації. Це фірми-прокладки, виключно через котрі можна збувати свою продукцію за фіксованими цінами, які нижче ринкових. Далі збіжжя передається дотичним до гауляйтерів структурам, які перепродують її за ринковими цінами й забирають різницю", - додає Спротив.

  • Раніше стало відомо, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області загарбники проводять зустрічі з місцевими фермерами та вимагають їх оформити свій бізнес за законодавством РФ.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
окуповані території
окупанти
фермери
воєнні злочини Росії
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