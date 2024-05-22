Окупанти на ТОТ запровадили данину для фермерів для продажу врожаю, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Щоб продати минулорічний врожай фермерам на тимчасово окупованих територіях Херсонщини доводиться платити обов’язкову данину місцевим колаборантам", - зазначає ЦНС.

Розмір такої данини становить 10-15% від заробітку. Цей відсоток також повинні сплатити фермери, коли купують добрива.

Якщо ж українські аграрії продають продукцію без сплати данини - росіяни можуть їх мобілізувати до окупаційної армії, а також на них чекають проблеми із законом.

"Ще одна схема наживи на місцевих фермерах працює від початку окупації. Це фірми-прокладки, виключно через котрі можна збувати свою продукцію за фіксованими цінами, які нижче ринкових. Далі збіжжя передається дотичним до гауляйтерів структурам, які перепродують її за ринковими цінами й забирають різницю", - додає Спротив.