На ТОТ Запоріжжя окупанти погрожують фермерам, які відмовляються реєструвати бізнес за законодавством РФ, - Спротив
На тимчасово окупованих територіях Запорізької області загарбники проводять зустрічі з місцевими фермерами і вимагають їх оформити свій бізнес за законодавством РФ
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
На територіях, окупованих після повномасштабного вторгнення РФ, місцеві досі саботують реєстрацію бізнесу згідно з вимогами російського законодавства. Тож представники російських окупаційних адміністрацій системно проводять різного роду збори, на яких намагаються тиснути на місцевих підприємців.
"Зокрема на ТОТ Запоріжжя відбулися "наради" за участі місцевих фермерів. На заході були присутні так звані податківці та представники каральних органів, зокрема російські поліцаї. В рамках зборів фермерам погрожували конфіскацією бізнесу. якщо ті не будуть працювати згідно російського законодавства", - пишуть в ЦНС.
- 26 січня стало відомо, що ворог на тимчасово окупованих територіях погрожує фермерам, які не отримали російського громадянства, вилучати їхню техніку.
- 11 лютог повідомлялось, що російські окупанти продовжують перевиховувати українських дітей, які залишились на ТОТ. Зокрема вчителі шукають так званих неблагонадійних учнів, які спілкуються з друзями поза окупацією, та проводять з ними виховні бесіди.
- 12 лютого стало відомо, що росіяни планують 17 лютого провести побудинковий обхід на ТОТ стосовно майбутніх псевдовиборів.
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