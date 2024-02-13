На ТОТ Запоріжжя окупанти погрожують фермерам, які відмовляються реєструвати бізнес за законодавством РФ, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

На територіях, окупованих після повномасштабного вторгнення РФ, місцеві досі саботують реєстрацію бізнесу згідно з вимогами російського законодавства. Тож представники російських окупаційних адміністрацій системно проводять різного роду збори, на яких намагаються тиснути на місцевих підприємців.

"Зокрема на ТОТ Запоріжжя відбулися "наради" за участі місцевих фермерів. На заході були присутні так звані податківці та представники каральних органів, зокрема російські поліцаї. В рамках зборів фермерам погрожували конфіскацією бізнесу. якщо ті не будуть працювати згідно російського законодавства", - пишуть в ЦНС.