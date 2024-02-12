Росіяни планують 17 лютого провести побудинковий обхід на ТОТ стосовно майбутніх псевдовиборів, - Спротив
Наближаються так звані вибори президента РФ, які росіяни планують проводити і на тимчасово окупованих територіях України. У зв’язку з цим там влаштовують системні перевірки житла
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Представники російських окупаційних адміністрацій організовують перевірки будинків, аби визначити ті, де проживають люди. Вони будуть першими для голосування на дому під час виборів.
"Відтак вже з 17 лютого окупанти проведуть "подомовый обход". Мета - нібито повідомити місцеве населення про особливості виборчого процесу. А фактично - провести агітацію та залякати місцеве населення не саботувати "вибори", так, як місцеві це робили під час "місцевих виборів" 2023 року та "референдуму" 2022 року", - повідомляють в ЦНС.
Також у Центрі нацспротиву наголошують, що тут немає нічого спільного із виборами: "Для прикладу час фейкових виборів до місцевих рад так звана виборча комісія намалювала явку у 37 786 тис. бердянців. Це більше, ніж кількість мешканців міста, які брали участь у законних місцевих виборах 2020 року".
- 8 лютого стало відомо, що центрвиборчком Росії відмовив Борису Надєждіну в реєстрації кандидатом у президенти на майбутніх псевдовиборах у РФ, пояснивши своє рішення великою кількістю браку в підписах, зданих за кандидата. У ЄС прокоментували це рішення.
- 10 лютого повідомлялося, що дострокове голосування на так званих виборах президента РФ на тимчасово окупованих територіях України планують почати 25 лютого, а завершили 17 березня.
- 10 лютого стало відомо, що напередодні так званих президентських виборів на тимчасово окупованих Росією територіях України загарбники створили ще одну пропагандистську газету, яку роздають мешканцям безплатно.
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