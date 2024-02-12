Росіяни планують 17 лютого провести побудинковий обхід на ТОТ стосовно майбутніх псевдовиборів, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Представники російських окупаційних адміністрацій організовують перевірки будинків, аби визначити ті, де проживають люди. Вони будуть першими для голосування на дому під час виборів.

"Відтак вже з 17 лютого окупанти проведуть "подомовый обход". Мета - нібито повідомити місцеве населення про особливості виборчого процесу. А фактично - провести агітацію та залякати місцеве населення не саботувати "вибори", так, як місцеві це робили під час "місцевих виборів" 2023 року та "референдуму" 2022 року", - повідомляють в ЦНС.

Також у Центрі нацспротиву наголошують, що тут немає нічого спільного із виборами: "Для прикладу час фейкових виборів до місцевих рад так звана виборча комісія намалювала явку у 37 786 тис. бердянців. Це більше, ніж кількість мешканців міста, які брали участь у законних місцевих виборах 2020 року".