У Мелітополі вчителі шукають "неблагонадійних" учнів, що спілкуються з дітьми поза окупацією
Російські окупанти продовжують перевиховувати українських дітей, які залишились на ТОТ. Зокрема вчителі шукають так званих неблагонадійних учнів, які спілкуються з друзями поза окупацією, та проводять з ними виховні бесіди
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
Зокрема він розповів, що на тимчасово окупованих територіях всі молодіжні організації націлені на виховання "вірних путінців": дітям розповідають про "велич Росії", звеличують диктатора та змушують підтримувати так звану СВО, тобто війну в Україні.
"Центри оздоровлення перетворюють на військові табори. Замість відпочинку на узбережжі Азовського моря дітей і молодь навчатимуть військової підготовки та ще більше пропагуватимуть "русскій мір", - написав Федоров.
- 4 лютого стало відомо, що окупанти планують ввести в школах на тимчасово окупованих територіях модуль із вивчення технологій, особливостей конструкцій та збирання БПЛА у військових цілях.
- 7 лютого стало відомо, що на ТОТ Херсонщини окупанти створюють табір, у якому навчатимуть дітей воювати проти України.
- 7 лютого стало відомо, що росіяни продовжують мілітаризувати дітей на тимчасово окупованих територіях. Так, у Мелітополі планують створити перший на ТОТ "Центр юнармійської підготовки".
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