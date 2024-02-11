У Мелітополі вчителі шукають "неблагонадійних" учнів, що спілкуються з дітьми поза окупацією

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Зокрема він розповів, що на тимчасово окупованих територіях всі молодіжні організації націлені на виховання "вірних путінців": дітям розповідають про "велич Росії", звеличують диктатора та змушують підтримувати так звану СВО, тобто війну в Україні.

"Центри оздоровлення перетворюють на військові табори. Замість відпочинку на узбережжі Азовського моря дітей і молодь навчатимуть військової підготовки та ще більше пропагуватимуть "русскій мір", - написав Федоров.