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Війна з Росією: хроніка
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Окупанти намагалися здійснити прорив в районі Білогорівки, але зазнали значних втрат, - Луганська ОВА

20 травня, 2024 понедiлок
09:43
Війна з Росією окупанти танк

На фронті російські окупанти сконцентрували свої атаки біля Стельмахівки на Куп’янському напрямку та поблизу Білогорівки на Сіверському, але зазнають значних втрат

Зміст

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Своєю чергою, минулої доби на Лиманському напрямку українські воїни тримали ворога під вогневим контролем, мали успіх на окремих ділянках.

Окупанти завдали авіаційних ударів по Серебрянського лісу.

Так, на Сіверському напрямку противник здійснив 23 спроби вклинитися в оборону ЗСУ. Окупанти намагалися зробити прорив в районі Білогорівки, де атакували 17 разів.

Проте ворог успіху не мав і зазнав значних втрат, а саме: 53 особи вбитими та пораненими, 14 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема, два танки, 11 бойових броньованих машин та ще один засіб РЕБ.

  • Тим часом протягом минулої доби на фронті українським захисникам вдалося ліквідувати низку одиниць техніки російської окупаційної армії та ще 1400 їхніх військових.
Теги:
військові
російська армія
Луганщина
ЗСУ
Військові новини
втрати окупантів
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