Окупанти намагаються інтергувати захоплену частину Запорізької області у транспортну мережу Росії, - голова Бердянської МВА
Загарбники оголосили про відкриття двох нових автостанцій у тимчасово окупованих Мелітополі та Бердянську Запорізької області: їх незаконно внесли до російського реєстру зупинкових пунктів міжрегіональних та міжнародних маршрутів
Про це повідомляє голова Бердянської МВА Вікторія Галіціна.
Вона зазначає, що окупаційна влада надалі намагається інтегрувати тимчасово окуповані території Запорізької області у свій економічний та транспортний простір.
"Окупанти стверджують, що ці автостанції дозволять інтегрувати захоплену Запорізьку область у транспортну мережу Росії. Вони також заявляють про отримання понад 100 заявок на оформлення міжрегіональних маршрутів на окупованій території", - заявила Галіціна.
- 21 липня повідомлялось, що на тимчасово окупованих територіях через нестачу води після підриву росіянами Каховської ГЕС упала врожайність: окупанти погрожують за це штрафами фермерам.
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