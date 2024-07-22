Окупанти намагаються інтергувати захоплену частину Запорізької області у транспортну мережу Росії, - голова Бердянської МВА

Про це повідомляє голова Бердянської МВА Вікторія Галіціна.

Вона зазначає, що окупаційна влада надалі намагається інтегрувати тимчасово окуповані території Запорізької області у свій економічний та транспортний простір.

"Окупанти стверджують, що ці автостанції дозволять інтегрувати захоплену Запорізьку область у транспортну мережу Росії. Вони також заявляють про отримання понад 100 заявок на оформлення міжрегіональних маршрутів на окупованій території", - заявила Галіціна.