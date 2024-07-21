Окупанти погрожують фермерам штрафами за зниження врожайності, яка впала після підриву Каховської ГЕС, - Спротив

Про це повідомляють у Центрі національного спротиву.

Йдеться про санкції у вигляді зменшення закупівельної ціни на врожай.

У Центрі зазначають, що на тимчасово окупованих територіях загарбники змушують усіх фермерів продавати зерно "державному оператору" за фіксованою ціною. Той своєю чергою перепродає урожай вже за ринковими цінами, а різниця залишається в руках окупантів.

"Проте за низькі показники врожайності ціна продажу зерна для аграрія може ще зменшитись. Це і є механізм контролю галузі окупаційною адміністрацією", - кажуть активісти.