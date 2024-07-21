Окупанти погрожують фермерам штрафами за зниження врожайності, яка впала після підриву Каховської ГЕС, - Спротив
На тимчасово окупованих територіях через нестачу води після підриву росіянами Каховської ГЕС упала врожайність: окупанти погрожують за це штрафами фермерам
Про це повідомляють у Центрі національного спротиву.
Йдеться про санкції у вигляді зменшення закупівельної ціни на врожай.
У Центрі зазначають, що на тимчасово окупованих територіях загарбники змушують усіх фермерів продавати зерно "державному оператору" за фіксованою ціною. Той своєю чергою перепродає урожай вже за ринковими цінами, а різниця залишається в руках окупантів.
"Проте за низькі показники врожайності ціна продажу зерна для аграрія може ще зменшитись. Це і є механізм контролю галузі окупаційною адміністрацією", - кажуть активісти.
- 18 липня повідомлялось, що російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Херсонської області змушують українських фермерів працювати на себе, а також примусово відбирають зерно за низькими цінами.
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